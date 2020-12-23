Бюджет Кузбасса принят в окончательном чтении с дефицитом в 15% от доходов

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Парламент Кузбасса на заседании в среду принял региональный бюджет на 2021 год во втором окончательном чтении. В сравнении с первым чтением бюджетный дефицит остался неизменным, на уровне 15%, доходы и расходы увеличились почти пропорционально на более чем 17,1 млрд рублей за счет дополнительных федеральных трансфертов, сообщил в ходе заседания председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Кузбасса Сергей Ващенко.

"Ко второму чтению увеличены: общий объем доходов областного бюджета - на 17,118 млрд рублей, общий объем расходов - на 17,116 млрд рублей, объем дефицита уменьшен на 2,4 млн рублей. Ключевая поправка ко второму чтению - это существенно увеличенный объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2021 год сразу на 15,1 млрд рублей", - сказал Ващенко.

Дополнительное федеральное финансирование Кузбасс получил на поддержку занятости в шахтерских городах и поселках, соцвыплаты семьям с детьми, модернизацию первичного звена здравоохранения и выплаты педагогам за классное руководство. Как следует из медиаматериалов, которые сопровождали выступление депутата, доходы бюджета Кузбасса на 2021 год составят 148,387 млрд рублей, расходы 164,4 млрд рублей, дефицит без учета безвозмездных поступлений - 15%.

По словам Ващенко, большая часть расходов регионального бюджета в следующем году будет направлена на реализацию региональных и национальных проектов. Затраты на здравоохранение, социальную поддержку, образование, культуру и спорт превысят 100 млрд рублей, что составит более 60% от всех бюджетных трат.

Бюджет Кемеровской области на 2020 год также был принят с дефицитом, в декабре прошлого года он прогнозировался на уровне 13,6%, или 16,719 млрд рублей при доходах в 154,61 млрд рублей, при расходах 171,329 млрд рублей. По факту же доходы составили 171,405 млрд рублей, расходы - 204,716 млрд рублей, а дефицит увеличился до 33,3 млрд рублей, что составляет более 19%.

Дефицит связан с кризисом ключевой для Кузбасса угольной отрасли из-за падения спроса на уголь в Европе и трудностей с вывозом угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по железной дороге. В этом году финансовая ситуация усугубилась из-за пандемии коронавируса, что привело к увеличению размера бюджетного дефицита.