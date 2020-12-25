Wildberries построит центр логистики в Кузбассе при условии льгот от ТОСЭР

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса выступили с инициативой об отмене ограничений по предоставлению льгот по уплате страховых взносов для резидентов созданных более трех лет назад территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это позволит реализовать в ТОСЭР моногорода Юрги проект крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries с инвестициями в 5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на пресс-конференции ТАСС в пятницу.

"У нас есть ТОСЭР в Юрге, [созданная более трех лет назад]. Прекрасный город, моногород, [где градообразующее] предприятие сейчас переживает очень трудные времена. Туда желает зайти компания и создать логистический центр, причем очень серьезный. С Wildberries у нас подписано соглашение, они готовы заходить, создать новые рабочие места, но нам надо продлить льготы в ТОСЭР. Они предложение отправляли о продлении льгот [по страховым взносам]. Если [будут продлены] льготы, то это резкий рывок всем нашим ТОСЭР ", - сказал Цивилев на пресс-конференции, организованной ТАСС и центром "Мой бизнес" в Кузбассе.

Как пояснили ТАСС в региональном правительстве, резиденты ТОСЭР получают льготы по налогу на прибыль и имущество. Также для них снижаются тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%, но эта мера поддержки действует только в течение трех лет после создания территории опережающего социально-экономического развития. Власти Кузбасса уже обратились в Минэкономразвития РФ с инициативой о продлении действия льгот на более продолжительный период.

Реализация проекта по строительству логистического центра позволит создать в Юрге 5 тыс. новых рабочих мест, что очень важно для моногорода. В настоящий момент в муниципалитете останавливает свою работу крупнейшее градообразующее предприятие - Юргинский машиностроительный завод. Из-за банкротства до конца текущего года будут сокращены свыше 1 тыс. человек, которым необходимы новые возможности для трудоустройства.

Статус ТОСЭР в Кузбассе имеют четыре моногорода - Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк и Прокопьевск, в них работают более 50 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций порядка 5,2 млрд рублей. Таким образом, инвестиционный проект Wildberries по объемам финансирования практически равен вложениям всех действующих на сегодня в ТОСЭР Кузбасса инвесторов.

Онлайн-ретейлер Wildberries работает в России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Оборот Wildberries в 2019 г. вырос на 88% и достиг 223,5 млрд руб. В планах компании в 2020 году выйти на рынки еще 10 стран. Четвертый год подряд Wildberries становится крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж, согласно данным аналитического агентства Data Insight.