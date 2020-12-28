В Омской области впервые с 2013 года вырастет плата за капремонт

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области в 2021 году впервые с 2013 года увеличат минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилье, сообщил в понедельник в эфире местного "12 канала" губернатор Александр Бурков. Рост может составить сразу 38%.

"К сожалению, с 2013 года никто этим не занимался, не было даже индексации на инфляцию. <…> Повышение назрело, там большой дефицит денежных средств, их не хватает, поэтому по тем 500 домам, которые мы в среднем [в год] должны ремонтировать, на следующий год на все 100% домов средств не будет хватать. Поэтому и вышестоящие ведомства настаивают на том, что необходимо повышать", - сказал Бурков.

По его словам, Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области предоставило расчеты о необходимости повышения тарифа с 6,7 рубля за кв. метр сразу на 38%. "Я прекрасно понимаю, что уровень жизни у большинства населения упал в период пандемии, <…> поэтому мы еще раз все оценим, взвесим, и исходя из этого будем принимать решение. <…> Я считаю, что такого повышения не должно быть", - отметил губернатор.

В 2019 году капитальный ремонт в Омской области был проведен в 1 537 домах, что составляет 99,6% от запланированного показателя. В 2020 году регион вынужден был из-за нехватки средств снизить объем работ в 2,4 раза - до 636 многоквартирных домов. Тогда представители фонда пояснили ТАСС, что собираемые средства постоянно обесцениваются из-за ежегодной инфляции и удорожания строительных материалов, при этом размер платы за капремонт не менялся в Омской области с момента создания фонда в 2013 году. В фонде подчеркнули, что собираемость взноса в регионе по итогам 2019 года находится на высоком уровне - 92,54%.