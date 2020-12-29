В Республике Алтай в 2021 году начнется капитальный ремонт дороги до Телецкого озера

ТАСС, 29 декабря. Капитальный ремонт дороги в Республике Алтай, ведущей к популярному у туристов Телецкому озеру и ранее ставшей частью федеральной трассы Р-256 (Чуйский тракт), начнется в 2021 году. Это стало возможным благодаря передаче участка региональной дороги в федеральную собственность, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи главы республики Олега Хорохордина с заместителем министра транспорта РФ - руководителем Росавтодора Андреем Костюком.

"Основные ремонтные работы планируется начать уже в 2021 году. Разработаны проекты работ по капитальному ремонту четырех участков данной трассы. Эти работы - в ближайших планах, параллельно будут готовиться проекты для следующих участков", приводит пресс-служба слова Костюка.

Телецкое озеро - одно из крупнейших и глубочайших озер в России. Оно находится в списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Дорога до Телецкого озера была передана Росавтодору в мае 2020 года. Чуйский тракт идет от Новосибирской области через Алтайский край и Республику Алтай до границы с Монголией, его расстояние около тысячи километров - федеральную трассу постоянно ремонтируют, проводят работы по расширению полос. Дорога до Телецкого озера - один из самых востребованных маршрутов в регионе, там проезжает огромное количество автомобилей, при этом, как сообщалось ранее, трасса требует серьезного ремонта.

Как отмечают в пресс-службе, серьезная федеральная помощь в части ремонта дорог оказывается республике в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2020 году было отремонтироно порядка 140 км дорог на 43 объектах.

Республика Алтай - горный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. проживают в единственном в регионе городе - Горно-Алтайске. Основные направления деятельности - туризм и сельское хозяйство.