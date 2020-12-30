Фонд развития моногородов за год выделил предпринимателям Тулуна более 80 млн рублей

ТАСС, 30 декабря. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) выдал представителям малого и среднего предпринимательства в Тулуне Иркутской области займы на сумму более 80 млн рублей в 2020 году. Об этом в среду сообщили в Минэкономразвития региона.

В марте текущего года был расширен перечень мер поддержки фонда: теперь он может помогать предпринимателям из моногородов, в которых введен режим ЧС федерального характера. В частности, фонд сможет выдавать займы на оборотный капитал. Также в таких моногородах снято ограничение по финансированию проектов, связанных с оптово-розничной торговлей. Такой инструмент поддержки был разработан после паводка в Тулуне Иркутской области летом 2019 года.

"За год Фонд развития моногородов подписал семь соглашений с предпринимателями из Тулуна Иркутской области о предоставлении беспроцентных займов на общую сумму более 80 млн рублей. Три инвестпроекта - предприятие по переработке дикоросов ООО "Кедр", новый пункт шиномонтажа и первый в Тулуне коворкинг-центр - уже реализованы. Остальные проекты будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.

Так, в сентябре открылся первый в городе коворкинг-центр, на создание которого Фонд развития моногородов выдал займ в размере 5,6 млн рублей. Кроме того, Моногорода.рф выдал займ в размере более 7,5 млн рублей для реализации пункта шиномонтажа.

Отмечается, что на предприятии по переработке дикорастущего сырья ООО "Кедр" открылся цех по выпуску варенья, джемов, сухих и замороженных ягод. На эти цели Фонд развития моногородов выдал компании беспроцентный займ в размере почти 18 млн рублей. "До конца 2020 года будет создано 8 рабочих мест. Планируется, что новый цех позволит выпускать до 2 тонн варенья и джемов, и более 3 тонн замороженных ягод в месяц. Также компании удалось увеличить объемы переработки кедрового ореха до 13 тонн в месяц, 40% продукции будет поставляться в Корею и Китай", - отметили в министерстве.

Еще одна компания получила от фонда займ в размере 10 млн рублей на приобретение буровой установки, позволяющей проводить горизонтально направленное бурение скважин для прокладки сетей водоснабжения, что значительно снижает объемы земляных работ и затраты на данный вид услуг. Кроме того, в сентябре индивидуальный предприниматель получил от фонда займ в размере более 10 млн рублей на организацию производства строганной погонажной продукции из термически обработанной (модифицированной) древесины. Еще один индивидуальный предприниматель из Тулуна получил от фонда более 28 млн рублей на создание рыбного производственно-перерабатывающего комплекса.

О фонде

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. Фонд предлагает бизнесу из моногородов льготные займы от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Кроме того, Моногорода.рф софинансируют совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в размере до 95%.