Четыре человека погибли при пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре, который произошел во вторник в гаражном комплексе в Новосибирске. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются", - сказала Кулешова.

Пожар произошел в 3:34 местного времени (23:24 мск) на втором этаже гаражного комплекса в правобережной части города. Разбор завалов продолжается. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди.

Как передает пресс-служба регионального главка МЧС, горела надстройка над капитальным гаражом. Площадь пожара составила 120 кв. м. Открытое горение было ликвидировано через час.

Причины пожара выясняются. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.