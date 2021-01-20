В атмосфере Омска отметили повышенное содержание сероводорода, аммиака и взвешенных частиц

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Жители Омска массово жалуются на смог, задымление и сильный запах гари, заполонившие миллионный город накануне вечером. Как сообщили в среду ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, в атмосфере зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода, аммиака и взвешенных частиц.

"В связи с массовыми обращениями граждан со всех административных округов на едкий запах гари и смог был организован выезд передвижной лаборатории в ночное время. Замеры проходили в окрестностях Сибирской птицефабрики. На исследуемых территориях наблюдалось сильное задымление. Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода 1,5 ПДК, аммиака 2,15 ПДК, взвешенных частиц РМ2,5 1,5 ПДК. Информация передана в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщает корреспондент ТАСС, сильное задымление и запах гари наблюдались накануне вечером как в центральной части Омска, так и на его окраинах. Жители массово жалуются в местных группах соцсетей на смог, из-за которого тяжело дышать даже в квартирах.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.