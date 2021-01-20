Суд прекратил спор по продаже имущества Байкальского ЦБК

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четвертый арбитражный апелляционный суд прекратил спор между компаниями группы En+ Group и ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" (БЦБК), имущество комбината будет продано единым лотом. Об этом говорится в сообщении основного кредитора предприятия - ВЭБ.РФ.

"Четвертый арбитражный апелляционный суд прекратил спор между компаниями группы En+ Group и ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" (ВЭБ.РФ является основным кредитором предприятия), постановив продать имущество БЦБК единым лотом. Он включает в себя здания и сооружения производственных цехов на территории промышленной площадки. Такое решение позволит ускорить ликвидацию последствий деятельности комбината и комплексное развитие города Байкальска", - отмечается в сообщении.

Урегулирование спора состоялось в рамках исполнения меморандума о стратегическом партнерстве в целях развития Байкальского муниципального образования между En+ Group и ВЭБ.РФ, подписанного накануне.

Покупку единого лота планирует осуществить дочерняя компания государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - ООО "Центр развития Байкальского региона" (ООО "Байкал.Центр"). Одновременно с этим ООО "Байкал.Центр" ведется работа по подготовке стратегического мастер-плана Байкальского муниципального образования, уточнили в госкорпорации.

19 января ВЭБ.РФ и En+ Group заключили меморандум о партнерстве по социально-экономическому развитию Байкальска, договор включает в себя создание Международного центра водных ресурсов на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Предполагается, что новый центр станет драйвером социально-экономического развития Байкальска. Это позволит создать новые рабочие места, а также внедрить современные технологии, увеличив доходы бюджета.

О БЦБК

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 года, закрылся осенью 2013 года. Комбинат был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн т твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

В декабре 2020 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что рекультивация промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет стоить не менее 30 млрд рублей.