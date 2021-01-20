En+ Group и Иркутская область подписали меморандум о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Компания En+ Group, правительство Иркутской области и администрация Байкальского городского поселения подписали меморандум о стратегическом партнерстве в целях социально-экономического развития региона. Об этом говорится в пресс-релизе En+.

"En+ Group, правительство Иркутской области и администрация Байкальского городского поселения подписали трехсторонний Меморандум о стратегическом партнерстве. Главным предметом Меморандума является стратегическое партнерство сторон в целях социально-экономического развития Иркутской области и Байкальского городского поселения, включая бывшую промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)", - говорится в сообщении.

Руководитель дирекции по устойчивому развитию En+ Антон Бутманов, слова которого приводятся в пресс-релизе, выразил надежду, что реализация инвестиционного проекта послужит примером государственно-частного партнерства и "и поможет вывести регион на новый социально-экономический уровень".

Накануне En+ Group и госкорпорация ВЭБ.РФ договорились о строительстве Международного центра водных ресурсов на площадке БЦБК. Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения.