В Иркутской области начались первые в 2021 году учения РВСН с применением комплексов "Ярс"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первые в этом году учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в которых задействованы более 2 тыс. военнослужащих и подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс", начались в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Ракетных войсках стратегического назначения начались первые в этом году учения с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Ярс". Более 2 тыс. военнослужащих РВСН и около 200 единиц техники задействуют в учениях, которые в течение месяца будут проходить в Иркутском ракетном соединении", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в ходе учений будут отработаны задачи по приведению комплексов в высшие степени боевой готовности, противодействию диверсионным группам и радиоэлектронным атакам, а также маневры на маршрутах боевого патрулирования.

Кроме того, будет задействована новейшая специальная техника, в частности боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", машина дистанционного разминирования "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".