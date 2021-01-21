В Барнауле создадут первый на Алтае коворкинг-центр для детей-сирот

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Коворкинг-центр для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, появится в Барнауле в 2021 году. Он станет первым таким центром в Алтайском крае и благодаря ему около 500 детей получат возможность заняться альтернативным творчеством, сообщили ТАСС в пресс-центре управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона в четверг.

"Проект создания коворкинг-центра в Барнауле поддержан Фондом президентских грантов. В Алтайском крае уже созданы 12 коворкинг-центров, однако этот станет первым, который направлен на оказание услуг детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. <...> Площадка в 100 кв. м разместится на территории краевого Дворца молодежи. Работа будет вестись по трем направлениям: гончарная мастерская, мастерская альтернативного творчества, где можно будет рисовать песком, смолой, на воде, и мастерская научного-прикладного творчества", - сказали в пресс-центре.

Всего в центре предполагается провести более 60 мероприятий в 2021 году.

По данным пресс-центра, необходимость такого центра в Барнауле обусловлена слабой развитостью системы беспрерывного творческого развития молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Так, работу по творческому саморазвитию таких групп молодежи ведут только в Барнауле и Бийске, и заключается она в разовых выездных мероприятиях. В организациях допобразования Барнаула занимаются 240 детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, однако всего таких детей в городе около 3,5 тысяч.

В коворкинг-центр, который назовут "Творческая каморка", смогут ходить не менее 500 детей из целевых групп - заниматься они будут бесплатно. На реализацию проекта потратят около 1 млн рублей. Деньги направят на приобретение расходных материалов для организации мастер-классов, а также на оборудование для проведения занятий.

Преподавателями и наставниками станет команда молодых творческих деятелей, для которых перед началом работы будут организованы семинары по психологии работы с детьми.