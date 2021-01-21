В Красноярске ввели режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди горожан как режим "черного неба", ввели в Красноярске до вечера пятницы, сообщило в четверг Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ вводится в Красноярске во второй раз с начала 2021 года.

"С 13:00 (09:00 мск) 21 января 2021 г. до 19:00 (15:00 мск) 22 января 2022 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Согласно данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, пока состояние воздуха не ухудшилось.

По данным регионального Министерства экологии и рационального природопользования, инспекторы ведомства перешли на усиленный режим работы. Специалисты в круглосуточном режиме будут патрулировать улицы города, проводить рейды, выявлять источники загрязнения воздуха. "С начала этого года мы возвращаемся к упрощенной системе внеплановых проверок предприятий в период НМУ. Это означает, что теперь нам не требуется дополнительных согласований с надзорными органами", - сказала заместитель главы ведомства Юлия Гуменюк.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.