Иск о банкротстве подали в отношении новосибирской мостовой компании

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Московская компания "Стройсити-М" подала в арбитражный суд Новосибирской области иск о признании банкротом новосибирской "Восточной мостостроительной компании". Информация опубликована в пятницу на сайте суда.

"Заявление (исковое заявление) ООО "Стройсити-М" о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ "О несостоятельности)", - говорится в сообщении.

Сумма исковых требований составила 66,3 млн рублей. Детали иска в картотеке не приводятся. Исковое заявление еще не принято судом к производству.

В августе управление СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы в размере 5,8 млн рублей работникам компании. По версии следствия, в ноябре 2019 года директор компании больше двух месяцев не выплачивал заработную плату 86 работникам, имея на это финансовую возможность. Как сообщал региональный СК, это уже второе уголовное дело, связанное с компанией, - в феврале 2020 года следователи возбудили дело в отношении директора по факту невыплаты зарплаты уже 206 подчиненным с сентября по октябрь 2019 на общую сумму более 18 млн рублей.

Ранее в арбитражном суде Новосибирской области рассматривалось несколько дел о признании "Восточной мостостроительной компании" банкротом за долги. С заявлениями обращались "Омский завод металлоконструкций" с иском на 2,1 млн рублей, компании "Мостострой-Омск" и "Мосты Сибири и антикоррозионные технологии" на 1,2 млн и 4,9 млн рублей соответственно. Производство по делам закрыто.