В ЦВО до конца 2021 года поступят пять модернизированных МиГ-31БМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Пять сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ после проведения ремонта и модернизации поступят до конца 2021 года в Центральный военный округ (ЦВО). Они будут базироваться в Красноярском крае, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"При модернизации будет обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысит их боевые возможности. По прибытии на военный аэродром самолеты заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый "воздушным кораблем". Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.

22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО). Соединения и части авиации ПВО не только выполняют задачи по прикрытию крупных промышленных и политических центров и других районов, но и принимают активное участие в прикрытии войск, объектов фронтового тыла и коммуникаций.