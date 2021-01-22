Самолет S7 Новый Уренгой - Новосибирск сел по технической причине в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Самолет компании S7 Airlines, летевший из Нового Уренгоя в Новосибирск, сел в Нижневартовске по технической причине. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовска.

"Самолет сел по технической причине", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка прошла штатно.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, самолет летел из Новосибирска в Новый Уренгой. Причина посадки - отказ датчиков системы шасси. "Двадцать второго января в 16:15 в аэропорту Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс SBI5336 сообщением Новосибирск - Новый Уренгой. Причина вынужденной посадки - отказ датчиков системы шасси", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находился 51 взрослый пассажир и четыре члена экипажа, посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (15:11 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.