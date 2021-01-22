На Алтае у Денисовой пещеры создадут археотуристическую территорию

БЕЛОКУРИХА, 22 января. /ТАСС/. Археотуристическую зону создадут вблизи природного памятника и популярного среди туристов объекта - Денисовой пещеры в Алтайском крае. Благодаря музеефикации объекта туристы смогут увидеть, как жил денисовский человек, сообщил журналистам в пятницу директор Института географии Алтайского госуниверситета Александр Дунец, который является одним из авторов проекта.

"Денисова пещера является памятником истории и культуры. В связи с этим одна из важнейших задач - совмещение научных исследований с увеличением туристического потока. Нужно обеспечить совместное существование увеличивающегося потока туристов и работу археологов и создать природно-археологическую территорию в непосредственной близости перед пещерой. <…> В этом году начнутся проектные работы по созданию такой территории, которая предполагает музеефикацию. Возможно организовать здесь виртуальные туры с дополненной реальностью, чтобы увидеть, как жил денисовский человек", - рассказал Дунец.

По его мнению, такая территория будет притягивать тысячи туристов. Для того, чтобы собрать средства на реализацию проекта, принято решение создать благотворительный Фонд "Денисова пещера".

"Минюст предварительно утвердил создание такого фонда. Инициаторами создания фонда выступили крупные туристские организации, в том числе АО "Курорт Белокуриха". В фонде будет научный совет, в который войдет академик Анатолий Деревянко. Фонд займется не только сбором средств на реализацию проекта, но и поддержкой исследований", - подчеркнул Дунец.

По его словам, в летний период ежесуточно Денисову пещеру посещают более двух сотен туристов. Территория испытывает антропогенную нагрузку, но туристы не видят ничего, кроме темного тоннеля пещеры. С появлением необходимой инфраструктуры здесь смогут проходить археологические конференции, что существенно увеличит турпоток в регион.

О музее

Одним из главных объектов археотуристической территории станет музей Денисовой пещеры. По словам директора института биологии и биотехнологий АлтГУ Марины Силантьевой, которая также занимается разработкой проекта, создание такого музея обойдется примерно в 500 млн рублей, которые будут собраны с помощью благотворительного фонда.

"Мы мечтаем, чтобы был музейный комплекс и люди не ходили в пещеру, в которой они ничего не понимают, а в музейном комплексе для них мы представим уникальные находки: бусы, фаланги пальцев, реконструкцию того, как жили неандертальцы, денисовцы. Это будет нагляднее, чем они посмотрят в темную дыру пещеры", - рассказала Силантьева.

В создаваемую археотуристическую зону войдут и другие близлежащие туристические объекты: парк "Предгорья Алтая", заказник "Бащелакский", каскад самых глубоких водопадов в Алтайском крае на реке Шинок, уникальные для Евразии луговые степи.

Строительство турбазы

АО "Курорт Белоуриха" уже выразило готовность к участию в проекте. Замгендиректора по стратегическому развитию предприятия Олег Акимов заявил, что компания рассматривает возможность построить турбазу у Денисовой пещеры.

"Речь идет о строительстве базы с конференц-залом и рестораном высокого класса рядом с пещерой. Это то, чего сейчас не хватает. Мы работаем над проектом создания базы, это необходимо, так как приезжающим негде разместиться, а сюда приезжают ученые со всего мира. Это экономически выгодно, привлекательно и увеличит турпоток кратно", - отметил Акимов.

Разработка проекта создания территории начнется уже в 2021 году.