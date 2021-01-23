Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Черепановском районе Новосибирской области, сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

"В результате ДТП на месте погибли женщина-водитель и 32-летняя пассажирка Hyundai. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир Toyota. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника", - сообщил он.

ДТП произошло в 10:40 мск. Водитель Hyundai IX35, ехавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузовика столкнулась со встречным Toyota Land Cruiser Prado.