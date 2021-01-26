В Красноярске на сутки вводят режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба", вводят в Красноярске со вторника до вечера среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Режим НМУ вводится в Красноярске в третий раз с начала 2021 года.

"Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю информирует, что по сообщению Среднесибирского УГМС с 13 часов (9:00 мск) 26 января до 19 часов (15:00 мск) 27 января 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении. Данные об уровне превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не сообщаются.

В период НМУ будет усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха в жилой зоне Красноярска.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.