В районе стоянки древнего человека в Приангарье планируют создать туристический центр

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют создать археологический туристический центр, который будет включать в себя два объекта, один из которых будет находиться в районе стоянки древнего человека Мальта, являющейся одной из древнейших в Сибири. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

В Иркутской области обсуждается создание археологического туристического центра. Губернатор Игорь Кобзев поручил ответственным ведомствам подготовить детальный план работы по его созданию.

"Иркутский археологический туристический центр включает два объекта, один из которых - "Мальта - обитель Венер" - расположен на территории Белореченского городского муниципального образования. Это крупнейшая от Урала до Тихого океана позднепалеолитическая стоянка древнего человека <…> Второй объект расположен в Иркутске - это Глазковский некрополь. Концепция центра включает в себя создание музейно-консервационного сооружения на территории Глазковского некрополя, а на территории села Мальта предполагается размещение трех инфраструктурных кварталов: туристического, рекреационного и научно-музейного", - говорится в сообщении.

Стоянка древнего человека Мальта и Глазковский некрополь входят в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Некрополь, на месте которого сейчас находится парк, считается единственным в мире некрополем эпохи верхнего палеолита, сохранившимся в центре большого города. Там обнаружены погребения возрастом более 8 тыс. лет. Создать на этом месте музей пытаются еще с 1990-х годов.

Стоянка Мальта была открыта в 1929 году, когда один из крестьян решил углубить погреб и откопал кость мамонта. Проведенные впоследствии работы позволили ученым выяснить, что на этом месте 21-23 тыс. лет назад была тундра, там жили мамонты, носороги и бизоны, мясо и шкуры которых использовали местные жители. На месте стоянки было найдено около 30 фигурок Венер, вырезанных из бивня мамонта. Их обнаружили советские археологи, фигурки хранятся в Эрмитаже.

В 2020-2021 годах на месте стоянки проводятся археологические спасательные работы, так как по ее территории пройдет дорога. Кандидат исторических наук, директор научно-исследовательского центра "Байкальский регион" Екатерина Липнина ранее сообщала ТАСС, что в ходе раскопок найдено несколько десятков тысяч предметов, возраст которых от 8 до 30 тыс. лет. В том числе это фрагменты костей вымерших животных, предметы быта древнего человека.