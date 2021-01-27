Новосибирск получит 4 млрд рублей на строительство дорог в отдаленные районы

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Новосибирска, где из-за высокой транспортной нагрузки остро стоит проблема автомобильных пробок, намерены построить новую дорогу, которая станет дублером одной из основных городских магистралей и соединит центр города с отдаленным районом. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Новосибирска со ссылкой на мэра Анатолия Локтя.

"Новосибирск вошел в федеральную программу "Жилище". По этой программе мы получим финансирование на строительство новых дорог в отдаленные районы города - чуть более 4 млрд рублей на три года. И одним из объектов станет дорога от микрорайона МЖК до ул. Выборной", - сообщил мэр.

Дорогу построят от микрорайона МЖК на востоке Октябрьского района до улицы Выборной, которая фактически станет дублером улицы Большевистской, одной из основных магистралей города, соединяющей центр с густонаселенными южными районами. Она станет альтернативным выездом из жилого массива в районе Новосибирского государственного педагогического университета.

Как уточнил Анатолий Локоть, в настоящее время специалисты приступили к разработке проекта строительства. Власти города получат, в том числе на эти цели, 4 млрд рублей по федеральной программе "Жилище" в ближайшие три года.

Как сообщал ТАСС, власти Новосибирской области также получат около 4 млрд рублей из федерального бюджета в ближайшие три года на крупные дорожные проекты. Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского, прилегающих участков автомобильных дорог, в том числе по дамбе Октябрьского моста, а также на строительство дороги вдоль территории многофункциональной ледовой арены, основного объекта молодежного ЧМ по хоккею 2023 года.

В федеральную целевую программу "Жилище" входят подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". Общий объем финансирования программы в 2015 - 2020 годах предполагался в размере 663,79 млрд рублей.