В Иркутской области рассчитывают на высокий турпоток на Байкал в феврале и марте

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают на высокий туристический поток на озеро Байкал в зимнем сезоне 2021 года, пик которого будет приходиться на февраль-март. Отмечается большой интерес жителей российских мегаполисов к отдыху на зимнем Байкале, зимние туры уже активно продаются, сообщила в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

"Мы прогнозируем очень хороший поток туристов на февраль-март, это самое лучшее и теплое время зимой на Байкале. Уже активно продаются туры на суднах на воздушной подушке. Загрузка турбаз очень большая. Я думаю, порядка 80-95% тех турбаз, которым разрешено работать, будут загружены полностью на зимний период. Понятно, что в этом году иностранных туристов нет, только внутренний поток. Судя по опросу, который мы провели среди наших туристических компаний, очень большой спрос идет из городов-миллионников, в частности, Москвы, Санкт-Петербурга", - сказала Сливина.

Она отметила, что высокая загрузка турбаз на Байкале была в новогодние каникулы. Туристы активно ехали в Ольхонский, Слюдянский, Иркутский районы, большим спросом пользовался горнолыжный курорт в городе Байкальске.

В календаре событийного туризма традиционный фестиваль зимних игр на Байкале "Зимниада", который в 2021 году будет включать в себя порядка 15 мероприятий. Одним из самых зрелищных должен стать хоккейный матч на льду озера в поселке Большое Голоустное с участием звезд хоккея. Инициатором матча выступил российский хоккеист Вячеслав Фетисов.

Сливина также уточнила, что в 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7% и составил 938 тыс. человек, причем зимой, до закрытия границ, озеро успели посетить 54,1 тыс. иностранных туристов. После турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия Юнеско в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. Пик зимнего туристического сезона приходится на февраль-март, когда лед на Байкале становится прочным.