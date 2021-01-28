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Пандемия COVID-19

В Омской области в феврале откроют фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах

Кроме того, будут разрешены спортивные соревнования и допуск зрителей на них

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение о возобновлении в феврале деятельности фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах и о снятии ограничений по работе в ночное время предприятий общепита, сообщила пресс-служба правительства региона. Также будут разрешены спортивные соревнования и допуск зрителей на спортивные мероприятия.

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"Принято решение разрешить деятельность фуд-кортов в торговых центрах с 1 февраля. При соблюдении всех санитарных норм разрешается работа заведений общепита с 00:00 до 06:00 с 12 февраля. Возобновляется деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров с 12 февраля", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

По его словам, с 1 февраля также будет возобновлено проведение соревнований регионального и муниципального уровня, а с 15 февраля разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях (до 50% наполняемости площадки). При этом режим повышенной готовности, масочный режим и предписание о самоизоляции лиц старше 65 лет продлеваются до 1 марта.

По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки в Омской области зафиксировано 166 случаев инфицирования коронавирусом. Это значительно ниже средних показателей за последний месяц, когда в регионе ежедневно фиксировалось более 240 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 36 650 человек, из них 23 730 выздоровели, 1 072 умерли.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьПандемия COVID-19
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