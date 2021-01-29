Театрам и ночным клубам в Кузбассе разрешили работать в обычном режиме

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса отменили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в работе ночных клубов и театров. Теперь дискотеки смогут проходить до 6 часов утра, а театры продавать билеты на все места в зрительных залах без ограничений, сообщается в официальном Telegram-канале регионального оперштаба.

"Возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 03 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, в том числе ночных клубов (дискотек). <…> Возобновляется работа театров со стопроцентной заполняемостью залов при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций", - говорится в сообщении.