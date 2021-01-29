Театрам и ночным клубам в Кузбассе разрешили работать в обычном режиме

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса отменили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в работе ночных клубов и театров. Теперь дискотеки смогут проходить до 6 часов утра, а театры продавать билеты на все места в зрительных залах без ограничений, сообщается в официальном Telegram-канале регионального оперштаба.
"Возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 03 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, в том числе ночных клубов (дискотек). <…> Возобновляется работа театров со стопроцентной заполняемостью залов при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций", - говорится в сообщении.
Всего в Кузбассе за время пандемии выявлено свыше 29,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, у 99 пациентов инфекция выявлена за минувшие сутки. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 821 человек. Ежесуточный прирост новых случаев инфицирования стал снижаться с ноября 2020 года, а число выздоровевших стало расти.
На фоне спада заболеваемости число коек для лечения пациентов с коронавирусом в больницах Кузбасса сократили более чем вдвое - до 2 тыс. мест; стационары возвращаются к оказанию плановой медпомощи. В регионе разрешены массовые мероприятия с соблюдением дистанции между участниками, работают кафе и рестораны. Работодателям при этом по-прежнему рекомендуют перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Для граждан старше 65 лет в регионе действует режим самоизоляции. Режим повышенной готовности сохраняется до 28 февраля.