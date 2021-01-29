Под Красноярском столкнулись шесть грузовиков и легковой автомобиль

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и шесть грузовых машин столкнулись под Красноярском, пострадавших нет. Об этом в пятницу говорится в сообщении ГИБДД Красноярского края.

"На 25-м км автодороги "Глубокий обход Красноярска" произошло столкновение шести грузовых и одного легкового автомобиля. Пострадавших нет", - сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 51-летний водитель грузовика Scania, объезжая небольшое ДТП по встречной полосе, столкнулся с другим грузовиком Scania. Чуть позже столкнулись грузовики MAN, Mercedes и легковой автомобиль Hyundai.

Движение на участке осуществляется по одной полосе.

По данным ГИБДД, на всей территории Красноярского края сложная дорожная обстановка из-за снегопада.