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Под Красноярском столкнулись шесть грузовиков и легковой автомобиль

Пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и шесть грузовых машин столкнулись под Красноярском, пострадавших нет. Об этом в пятницу говорится в сообщении ГИБДД Красноярского края.

"На 25-м км автодороги "Глубокий обход Красноярска" произошло столкновение шести грузовых и одного легкового автомобиля. Пострадавших нет", - сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 51-летний водитель грузовика Scania, объезжая небольшое ДТП по встречной полосе, столкнулся с другим грузовиком Scania. Чуть позже столкнулись грузовики MAN, Mercedes и легковой автомобиль Hyundai.

Движение на участке осуществляется по одной полосе.

По данным ГИБДД, на всей территории Красноярского края сложная дорожная обстановка из-за снегопада.

Теги
РоссияКрасноярский край
На юге Красноярского края на дорогу сошла снежная лавина
Никто не пострадал
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