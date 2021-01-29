Министр культуры Алтайского края и ее двое подчиненных пострадали в ДТП

ТАСС, 29 января. Автомобиль, в котором находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, столкнулся с грузовым автомобилем. Как сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале правительства региона, министр и ее подчиненные доставлены с травмами в больницу.

"В результате ДТП Елена Безрукова, Галина Кубрина и Федор Зыков получили травмы, им оказывают помощь в больнице", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что ДТП произошло около 11:25 (07:25 мск) на автодороге "Чуйский тракт" в Троицком районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства. Авария произошло в пятницу утром.

Галина Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Троицкой районной больницы, рассказали в пятницу ТАСС в приемном отделении медучреждения.

Елена Безрукова и Федор Зыков направлены на амбулаторное лечение.

"Кубрина Галина Александровна [находится] в тяжелом состоянии, она в реанимации. Елена Евгеньевна - <...> ее не госпитализируют, амбулаторно, у нее переломы, пока в хирургии находится. Зыков у него ушиб, переломов нет, тоже амбулаторное", - сказал собеседник агентства.

Министр и ее подчиненные направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.