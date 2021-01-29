В Красноярском крае автобус столкнулся с легковым автомобилем

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Минусинске на юге Красноярского края, погиб один человек и двое пострадали. Об этом в пятницу говорится в сообщении ГИБДД Красноярского края.

"В салоне автобуса на момент ДТП находились четыре человека, по предварительным данным, за медицинской помощью обратился один из них. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП, а его пассажирка доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Toyota Fielder выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

По данным ГИБДД, на всей территории Красноярского края сохраняется сложная дорожная обстановка из-за снегопада.