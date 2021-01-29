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В Красноярском крае в ДТП погибли четыре человека

На трассе Канск - Абан - Богучаны столкнулись автомобили Toyota и Lada
© Снимок с видео УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на востоке Красноярского края, в результате аварии погибли четыре человека, одна женщина госпитализирована. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, ДТП произошло около 12:00 (08:00 мск) на 79-м км автодороги Канск - Абан - Богучаны. Столкнулись автомобили Toyota и Lada.

"В результате ДТП 63-летний водитель и три пассажира - женщины - погибли на месте, еще одна пассажирка госпитализирована. Погибшие - жители с. Долгий мост. Водитель иномарки и его пассажир осмотрены медиками на месте ДТП", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным ГИБДД, на всей территории Красноярского края сложная дорожная обстановка из-за снегопада.

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