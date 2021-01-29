Режим "черного неба" объявят 30 января в Красноярске на двое суток

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявят в Красноярске в субботу на двое суток. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Режим НМУ вводится в Красноярске в четвертый раз с начала 2021 года.

"По данным Среднесибирского УГМС, с 19:00 (15:00 мск) 30 января до 19:00 (15:00 мск) 1 февраля 2021 года в Красноярске будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Инспекторы эконадзора Минэкологии края начнут работать круглосуточно в усиленном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты с передвижной эколабораторией будут выезжать по жалобам красноярцев, патрулировать улицы города и выявлять несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.