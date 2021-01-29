В Красноярске за сутки выпала треть месячной нормы осадков

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала в Красноярске за сутки в ходе прошедшего снегопада. Об этом в пятницу на своей странице в Instagram сообщил губернатор края Александр Усс.

"Похоже, январь решил попрощаться с нами аномальным снегопадом. Уже выпала треть от месячной нормы, по прогнозу в ближайшие сутки может выпасть еще столько же", - написал он.

По словам губернатора, он пообщался с мэром Красноярска Сергеем Ереминым, и тот сообщил ему, что на улицы города было выведено максимальное число снегоуборочной техники. "Поддержим коммунальщиков терпением, а кто может - и делом", - добавил глава края.

В мэрии отмечают, что в пятницу на дороги города выводилось более 150 единиц снегоуборочной техники. Чтобы не осложнять дорожную обстановку в дневное время, крупногабаритная техника работает только на самых сложных участках. За ночь было вывезено 723 грузовых КамАЗа снега.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробки в Красноярске оцениваются в 8 баллов.

По информации Среднесибирского УГМС, ночью 30 января в центральных районах края ожидается сильный снег, порывы северо-западного ветра до 15-18 м/с, метель, на автодорогах сохранится гололедица. 30 января - 1 февраля в горных районах Красноярского края лавиноопасно.