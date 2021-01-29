Новосибирских студентов попросят разработать дизайн нового терминала Толмачево

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Студентов новосибирских университетов привлекут к созданию дизайн-проекта интерьера нового терминала аэропорта Толмачево, который в настоящее время возводит турецкая компания "Ант Япы". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников на площадке строительства аэровокзала в пятницу.

"Принято решение привлечь на конкурсной основе в течение этого года университеты Новосибирска, может быть какие-то специализированные дизайнерские компании Новосибирска, для разработки интерьеров многих помещений аэровокзального комплекса", - сказал губернатор.

Он добавил, что концепция оформления уже частично определена - сочетание темы будущего, перспективы региона и темы истории, в первую очередь, связанной с Великой Отечественной войной и именем летчика Александра Покрышкина, имя которого носит аэропорт. Дизайн части помещений остается открытым. Разработать проект планируют в ближайшие полгода.

Губернатор Новосибирской области ранее отмечал, что руководство холдинга "Новапорт" и аэропорта Толмачево рассчитывают, что после реализации масштабной инвестиционной программы, которая включает в том числе строительство нового терминала аэропорта общей стоимостью 20 млрд рублей, а также реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, Новосибирск "будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт". По словам Травникова, реконструкция ВПП-2 позволит увеличить ее пропускную способность в 10 раз.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров.