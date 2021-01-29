В прокуратуре назвали возможную причину ДТП, где погибла замминистра культуры Алтая

"Сегодня в Троицком районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai и грузового погрузчика. По предварительным данным, водитель погрузчика из-за неисправности тормозной системы выехал на федеральную трассу, где в это время двигался автомобиль Hyundai", - сообщила пресс-служба.

ТАСС, 29 января. Причиной столкновения в пятницу в Алтайском крае двух автомобилей, в результате которого в больнице от травм умерла замминистра культуры региона Галина Кубрина, могла стать неисправность тормозной системы грузовика. Об этом сообщила в пятницу прокуратура региона.

В правительстве Алтайского края позднее сообщили, что Кубрина умерла в больнице от полученных травм. В приемном отделении Троицкой районной больницы ТАСС рассказали, что министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, которые также находились в машине, сильно не пострадали и направлены на амбулаторное лечение. Прокурор Троицкого района Антон Мариупольский добавил ТАСС, что в ДТП также пострадал водитель министерского автомобиля, ему не потребовалась госпитализация.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло около 11:25 (07:25 мск) на автодороге "Чуйский тракт" в Троицком районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства.

Министр и ее подчиненные направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства центра культурного развития и оценки технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

В новость были внесены изменения (15:29 мск) - добавлена информация прокуратуры о четвертом пострадавшем в третьем абзаце.