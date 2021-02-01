В Кемерове в третий раз с начала 2021 года ввели режим "черного неба"

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий из-за морозной и безветренной погоды введен в Кемерове с понедельника, уже в третий раз с начала 2021 года. Предприятиям города рекомендовано сократить выбросы на 15-20%, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

"В городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух на 15-20% с 12:00 (8:00 мск) 01.02.2021 до 18:00 (14:00 мск) 02.02.2021", - сообщили в министерстве.

С начала года режим неблагоприятных метеоусловий в Кузбассе вводился уже дважды: во время новогодних праздников и в конце января. Это было связано с аномальными морозами и безветренной погодой, при которой все выбросы скапливаются в нижних слоях атмосферы, образуя сильный смог и дымку.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в понедельник в Кемерове температура воздуха опустилась до 29 градусов, ветер слабый 3-8 м/с. Если характер погоды в ближайшие сутки не изменится, срок действия ограничений по объемам выбросов для предприятий может быть продлен, чтобы не допускать сильной загазованности воздуха в период резкого похолодания.