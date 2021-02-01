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Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна

Суд оставил без изменения решение о продлении ареста мэру Томска

Иван Кляйн останется под стражей до 13 марта
Иван Кляйн Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Иван Кляйн
© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Томский областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и оставил без изменений решение Кировского районного суда Томска о продлении заключения под стражу мэру Томска Ивану Кляйну, сообщили адвокаты мэра в своем Telegram-канале.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за состояния его здоровья. По итогам заседания защита обжаловала приговор в областном суде.

"Областной суд постановил оставить без изменения решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Ивана Кляйна", - говорится в сообщении.

По словам адвокатов, их доводы, в частности о состоянии здоровья Кляйна, суд не учел, что может привести к смерти градоначальника.

В отношении Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года, вину не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.

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