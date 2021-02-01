Кафе и ресторанам на Алтае разрешили работать по ночам

"От владельцев предприятий общественного питания поступает много обращений о возобновлении работы в прежнем режиме. Члены оперштаба приняли решение отменить ограничение работы точек общепита, за исключением ночных клубов и дискотек, до 22:00 часов, принятое в октябре прошлого года. <...> При этом неизменными остаются требования регулярной дезинфекции, соблюдения масочного режима для персонала, социального дистанцирования и строгого запрета на проведение в местах общепита массовых мероприятий", - цитирует пресс-центр главу региона Олега Хорохордина.

БАРНАУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Кафе и рестораны в Республике Алтай, которые с октября 2020 года работали с ограничениями из-за пандемии коронавируса, возобновляют работу в обычном формате, но с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

Кроме того, в регионе принято решение возобновить ежедневную работу Национального музея им. А. В. Анохина с условием посещения экспозиций группами численностью не более пяти человек. Также при ограничении числа зрителей возобновят проведение торжественных мероприятий в Национальном драматическом театре им. П. В. Кучияка.

В Республике Алтай с начала пандемии подтверждено 15 462 случая заражения коронавирусом, умерли 183 пациента с COVID-19.

"В сравнении с прошлой неделей заболеваемость снизилась более чем на 11%, количество выздоровевших превысило 95%. Мы входим в число регионов с наименьшим приростом. Но снижение уровня заболеваемости - это не основание забыть о противоэпидемических мерах. Масочный режим, режим самоизоляции, социальное дистанцирование - все эти меры должны соблюдаться до полной стабилизации ситуации", - подчеркнул Хорохордин.

В республику уже поступило более 4 тыс. доз вакцины. Вакцинацию прошли 1 465 человек, из которых 469 получили уже оба компонента. В регионе развернуто 396 коек для пациентов с коронавирусом, из них занято 239.