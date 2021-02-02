Алтайские ученые получили патент на производство низкокалорийного кваса из топинамбура

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного технического университета в Барнауле разработали способ производства кваса, в котором сахар заменили на сок топинамбура - земляной груши, - что делает напиток низкокалорийным и более полезным для здоровья, сообщил ТАСС завкафедрой бродильных производств и виноделия вуза Владимир Вагнер.

"Почти год мы работали над этой разработкой и теперь совместно со специалистами Волхичинского пивоваренного завода получили патент. Ученые постоянно ищут способы сделать привычные продукты более полезными для здоровья. Проблема в данном случае заключалась в том, чтобы сахар, использующийся в производстве кваса, заменить на инулин, который участвует в процессах брожения и более полезен для человека. Инулин содержится в соке топинамбура, который выращивают в Алтайском крае. У такого кваса получается гораздо ниже пищевая ценность за счет того, что наша технология убирает порядка 80% сахара для производства кваса, калорий получается значительно меньше", - рассказал Вагнер.

Он отметил, что инулин также способен снижать уровень сахара в крови, поэтому ученые уверены, что новый продукт будет пользоваться спросом.

"В Алтайском крае есть такой объем сырья, необходимого для производства кваса. Пивзавод пока собирается делать небольшие объемы и до конца года на предприятии создадут все условиях, необходимые для производства. Проблема в том, что на производстве есть емкости только на 80 тонн и теперь необходимо приобрести емкости меньшего объема. Мы дегустировали напиток и можно сказать, что он по вкусу классически отдает хлебом, но сладость не чувствуется. Есть небольшой привкус, но он не лишний, а гармонично вписывается", - подчеркнул Вагнер.

Кроме того, в период пандемии коронавируса алтайские ученые начали разрабатывать напитки, направленные на восстановление иммунитета. Так, по словам Вагнера, в лабораториях вуза в настоящее время ведутся разработки холодных чаев из черноплодной рябины. Работу над технологией напитков в вузе планирует закончить к марту 2021 года.