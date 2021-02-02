Мэрия Новосибирска закупит более 20 машин для уборки и вывоза снега

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска, где сильные снегопады в декабре и январе парализовали улицы города, в ближайшие два года закупит более 20 новых машин для уборки и вывоза снега. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка.

Как сообщал ТАСС, дефицит снегоуборочной техники в Новосибирске составляет 665 машин, что более чем на треть превышает количество имеющейся в городе техники. В условиях нехватки снегоуборочных машин администрация привлекает стороннюю технику, преимущественно самосвальную, для вывоза снега с улиц города.

"В нашем распоряжении 483 единицы специализированной техники, которая работает посменно на городских улицах. Этого, конечно, недостаточно. В этом году в сложной бюджетной ситуации город нашел возможность закупить технику из бюджетов 2021 и 2022 годов на общую сумму 100 млн рублей. Проведено два конкурса на покупку специализированной техники: восемь комбинированных дорожных машин, 12 погрузчиков, снегопогрузчик лаповый (должны быть поставлены в 2021 году) и автогрейдер (поставка в 2022 году)", - сказал Сердюк.

В мэрии добавили, что за прошедшие сутки спецтехника вывезла с магистралей и улиц города почти 16 тыс. куб. м снега. На уборку города 1 февраля вышли 176 единиц техники в дневную и 237 единиц в ночную смены.

Как ранее заявлял мэр Анатолий Локоть, мэрия Новосибирска из-за пандемии коронавируса не смогла закупить в 2020 году новую уборочную технику. По информации местных СМИ, в 2018-2019 годах город купил 61 единицу специализированной техники.