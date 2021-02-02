Свой бизнес с помощью центров занятости в Новосибирской области открыли 20% безработных

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 20% безработных - около тысячи человек - в Новосибирской области, обратившихся для консультации в центры занятости в 2020 году, открыли собственное дело, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году консультационные услуги специалистов центров занятости населения региона по содействию предпринимательской деятельности получили более 4,5 тыс. человек. <…> Собственное дело открыли 945 безработных жителей региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что помощь безработным по госпрограмме содействия занятости оказывается в несколько этапов. На первом проводится тестирование с целью выявления способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, далее - обучающий курс, где специалисты рассказывают в формате семинаров и мастер-классов о методике разработки бизнес-проектов. Третий этап - защита бизнес-проектов, после чего безработные граждане получают единовременную финансовую помощь: до 15 тыс. рублей на подготовку документов и регистрацию, 82 тыс. рублей - на реализацию бизнес-проекта.

Отмечается, что среди наиболее востребованных направлений деятельности при открытии собственного дела - сельское хозяйство, предоставление автотранспортных и бытовых услуг населению.

Как сообщала в декабре начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, в 2020 году в регионе количество безработных выросло в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек. Она отметила ухудшение ситуации на рынке труда, пояснив, что из-за дефицита рабочих мест на одну вакансию приходится по два соискателя.