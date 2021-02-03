В Новосибирске реорганизуют департамент промышленности для повышения его эффективности

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение о реорганизации департамента промышленности, инноваций и предпринимательства городской администрации. Структура обновленного департамента будет определена уже в феврале, сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

"Анатолий Евгеньевич [Локоть] дал поручение о перестройке работы департамента. Мы ожидаем, что в феврале будет определено, как перестроить подразделение и повысить его эффективность", - сказал Черепанов.

По данным СМИ, комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сочла работу департамента неудовлетворительной из-за проблем с реализацией проекта "умных" остановок. Черепанов пояснил, что решение о реорганизации департамента было принято неделю назад, до заседания комиссии горсовета. Кроме того, Черепанов опроверг информацию о возможной ликвидации подразделения.

Мэрия Новосибирска в октябре 2020 года объявила конкурс на выбор концессионера для установки 250 "умных" остановок в городе к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. В конце ноября ФАС приостановила тендер из-за жалобы макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком". Как сообщал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, жалобы связаны с необоснованными условиями страхования "умных" остановок, стоимость каждой из которых составляет около 2 млн рублей. Планировалось, что конкурс снова будет объявлен до конца декабря 2020 года, позднее срок был сдвинут на январь 2021 года, однако конкурс до сих пор не объявлен.

Согласно проекту, в Новосибирске из 250 "умных" остановок 156 будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.