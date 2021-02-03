В Новосибирске более 2,5 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на сетях

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты одного из главных предприятий энергоснабжения Новосибирской области "Региональные электрические сети" (РЭС) устраняют последствия аварии на сетях в микрорайоне Чистая слобода Новосибирска. Под отключение электричества подпали 16 многоквартирных домов и детский сад - более 2,5 тыс. человек, сообщили в среду в пресс-службе РЭС.

"Под отключение попали пять абонентских трансформаторных подстанций (не являются частью электросетевого хозяйства АО "РЭС"), 16 многоквартирных домов с размещенными в них тепловыми пунктами, один детский сад. Общая численность населения, попавшего под отключение, составляет более 2,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, сообщение о повреждении поступило в компанию накануне в 23:45 по местному времени (19:45 мск), причиной стали несанкционированные работы сторонних лиц по проколу грунта, которые повредили три кабельные линии. В настоящее время специалисты запитали одну из абонентский подстанций, к которой подключены несколько домов. В ближайшее время к резервным источникам будут подключены детский сад и оставшиеся абонентские подстанции.

Полностью восстановить электроэнергию в микрорайоне намерены к 12:00 местного времени (08:00 мск). Работы осложняли темное время суток и глубокое пролегание кабелей в земле, раскопки которой в зимнее время года возможны только с привлечением спецтехники. К ликвидации последствий аварии привлечено 5 бригад, 12 человек и 8 единиц техники.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике в связи с отключением жителей многоквартирных домов от электричества. В ходе проверки оценят действия должностных лиц и эксплуатирующих организаций.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 февраля в первой половине дня идет небольшой снег. Ветер юго-западный - 5-10 м в секунду. Температура воздуха до минус 9 градусов.