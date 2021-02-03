В Алтайском крае простились с экс-главой Минсельхоза РФ Назарчуком

На церемонию прощания пришли сотни жителей региона, представители органов власти, депутатского корпуса, которые возложили цветы и венки к гробу Назарчука, выразили соболезнования его дочери и сыну.

"Гибель Александра Григорьевича - огромная утрата для земляков, близких и родных. Он прошел большой жизненный путь и его отличали целеустремленность, вера в идеалы, верность интересам края. Начав путь с помощника бригадира он поднялся до самых высот политической деятельности. В сложные, тяжелые годы, когда в обществе наступил раскол, он продолжал заниматься созидательной деятельностью, имел свою точку зрения и прямо ее высказывал, а это непросто, но легких путей он не искал. <...> Это человек-легенда. Память о нем навсегда останется в летописи края и сердцах его земляков", - сказал на церемонии губернатор региона Виктор Томенко.

Проводить Назарчука в последний путь пришел и бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков, который работал вместе с ним, друзья погибшего, которые отметили не только его политические достижения, но и творческие таланты - например, умение петь. В завершении церемонии благодарственные слова сказал сын Назарчука Сергей. После церемонии прощания похоронный кортеж отправился на Власихинское кладбище, где похоронена супруга Назарчука.

Назарчук умер на 82-м году жизни в поселке Солнечный. Следователи возбудили по факту его смерти уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным ООО "Газпром газораспределение Барнаул", причиной гибели Назарчука могли стать отравление угарным газом из-за обмерзания дымохода. В компании проводится расследование случившегося.

Назарчук родился в селе Романово Алтайского края в 1939 году. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР, в 1993 году - депутатом Госдумы РФ. В течение двух лет, с 1994 по 1996 год, Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. После этого он вернулся в Алтайский край и более 11 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.