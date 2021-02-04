Кинотеатрам, циркам и фудкортам в Кузбассе разрешили работать с полной загрузкой

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса отменили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения для кинотеатров, цирков, бассейнов, спортивных центров и предприятий общественного питания в торговых центрах. С четверга они могут работать со стопроцентной заполняемостью посетителями, сообщает региональный оперативный штаб.

"С 4 февраля в Кузбассе разрешаются: организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, оказание услуг бассейнами, банями и саунами со стопроцентной заполняемостью залов; работа кинотеатров, концертных и цирковых организаций со стопроцентной заполняемостью залов; работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных, расположенных на фудкортах в торгово-развлекательных центрах, с числом посетителей, определяемым по общему количеству посадочных мест", - говорится в сообщении.