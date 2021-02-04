Власти регионов Западной Сибири рассказали, как планируют снизить загрязненность воздуха

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти трех регионов Западной Сибири - Новосибирской, Омской и Кемеровской областей - намерены решать проблему загрязненности воздуха и смога, на который жалуются местные жители, с помощью газификации частного сектора и перевода автомобилей на экологичный вид топлива.

Традиционная мера по введению режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), при котором предприятия должны снизить выбросы в атмосферу, уже неэффективна, сообщил в четверг на пресс-конференции ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

"Трудно рассчитывать на то, что предприятия теплогенерации снизят свою производительность. Давайте не будем строить иллюзий. Есть требования, планы мероприятий, но они не будут определяющими с точки зрения вкладов этих объектов в загрязнение. Также это касается и промышленности, особенно производств непрерывного цикла", - сказал Марченко.

Он добавил, что наиболее перспективные объекты для регулирования - это городской и частный транспорт, в ближайшие пять лет на газификацию и электрофикацию транспорта региона направят около 3,2 млрд рублей, на эти средства закупят 298 троллейбусов, трамваев, электромобилей. Глава Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов согласился с Марченко, при этом позитивно оценив новый приказ Минприроды РФ, по которому каждое предприятие, имеющее источники выбросов, обязано разработать перечень конкретных мероприятий по снижению вредного воздействия и согласовать его с властями.

"В неблагоприятные метеоусловия у предприятий появляется дополнительная обязанность по снижению такой нагрузки. У нас в прошлом году начал действовать новый приказ Минприроды № 811, который определяет, во-первых, новые уровни по снижению вредной нагрузки на атмосферу, а во-вторых, определяет перечень компенсационных мероприятий, рекомендованных для реализации предприятием. Зачастую такие мероприятия в прошлом носили формальный характер", - сказал глава министерства.

Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий рассказал, что в регионе также ведется работа по снижению загазованности, в том числе, на законодательном уровне. В частности, отменен транспортный налог для предприятий и жителей региона, которые пользуются автомобилями на газомоторном топливе и электромобилями. Также власти без аукциона выделяют земельные участки для строительства газозаправочных станций, чтобы привлечь дополнительные инвестиции на их возведение.

Как добавила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик, на установление неблагоприятных условий влияют сразу несколько факторов, в частности, низкие температуры, направление и скорость ветра, наличие тумана, рельеф местности. Специалист спрогнозировала, что в перспективе ожидать снижения количества неблагоприятных условий в регионах не приходится. Улучшить ситуацию смогут только регулирующие мероприятия властей.

О режиме НМУ

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.