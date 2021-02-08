Суд ужесточил приговор экс-замминистра природных ресурсов Алтайского края

ТАСС, 8 февраля. Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда изменил приговор бывшему замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимиру Черных и экс-начальнику Белокурихинского лесничества региона Сергею Пухиреву, осужденным за превышение должностных полномочий. Суд назначил обоим дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на два года, сообщается в понедельник на сайте суда.

В ноябре Черных и Пухирев были признаны виновными в превышении должностных полномочий при организации незаконных рубок. Замминистра в связи с полным признанием вины и возмещением ущерба суд назначил штраф в размере 35 тыс. рублей, начальнику-лесничему - лишение свободы на год условно с испытательным сроком 1 год и 2 месяца.

"Черных В. А. усилено наказание в виде штрафа до 70 тыс. рублей. Черных В. А. и Пухиреву С. А. назначено дополнительное наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года каждому", - говорится в сообщении.

Как было установлено, в 2016 году предприниматель попросил начальника-лесничего организовать рубки в Белокурихинском лесничестве в Смоленском районе для обустройства там горнолыжной трассы. Лесничий сообщил об этом замначальника Минприроды края. В 2017 году чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва. Должностные лица превысили полномочия, нанесли вред экологии, по данным следствия, ущерб лесному фонду составил 1 млн рублей.