Новосибирский губернатор предложил создать координирующий орган управления развитием науки

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать межведомственный координационный орган управления научно-технологическим развитием страны. Об этом он сообщил в понедельник на заседании Совета по науке и образованию, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Я как руководитель региона, где сконцентрировано такое большое количество потенциала, разноведомственного потенциала, поддерживаю ту тему, которая уже неоднократно звучала в выступлениях старших коллег, - о создании межведомственного координационного органа управления научно-технологическим развитием страны, по крайней мере, по приоритетным направлениям", - сказал Травников.

По его словам, формат такого органа может быть определен позднее, но необходимость его создания назрела. Травников отметил, что Новосибирская область стала одним из передовых регионов в борьбе с коронавирусом, создавая силами центра "Вектор" вакцину, а также одни из первых в стране тест-системы.

Проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", имеющего проекты в разных областях науки, разрабатывается с 2018 года, после поездки в Академгородок Владимира Путина. В него входит, прежде всего, более 30 взаимосвязанных проектов обновления научной инфраструктуры, а также социальные проекты, призванные улучшить среду проживания в Академгородке и его транспортную доступность. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры должны составить около 350 млрд рублей, социальной - до 150 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. 66 тыс.