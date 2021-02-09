В Новосибирске оставили под арестом депутата горсовета за призыв выйти на акцию

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Центрального районного суда города об аресте на 28 суток депутата горсовета Сергея Бойко за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января, говорится в сообщении на сайте суда.

"9 февраля 2021 года решением судьи Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление судьи Центрального районного суда города от 23 января 2021 года, которым Бойко Сергей Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на 28 суток", - говорится в сообщении.

Сергей Бойко - депутат совета депутатов города Новосибирска VII созыва, избранный как кандидат от оппозиционной коалиции в сентябре 2020 года. В 2019 году баллотировался в мэры Новосибирска, набрав 18% голосов и заняв второе место после действующего градоначальника Анатолия Локтя. Бойко был арестован 23 января.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.