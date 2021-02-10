В Алтайском крае создали первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) разработали уникальную косметику из прополиса и пантогематогена, которые производят в Алтайском крае. Первые на российском рынке аэрозоли из биосырья будут использовать для ускоренного заживления механических и термических повреждений кожи, сообщила ТАСС завкафедрой технологии хранения и переработки зерна вуза Елена Егорова.

"Одно из предприятий края провело исследование российского рынка и сделало вывод, что ниша, в которой были бы представлены виды косметической продукции на основе лекарственно-технического и фармацевтического сырья в значимых дозировках, почти не занята. В результате мы разработали линейку биологически активных косметических продуктов на основе возобновляемого сырья алтайского происхождения с доказанной эффективностью. В крае подобных косметических продуктов пока нет. Таких видов продукции как, например, аэрозоль, нет даже в России. Речь идет об аэрозоли и кремах, которые способствуют ускоренному заживлению и повышенному питанию тканей кожи, обладают регенерирующим эффектом. Это продукция, которая способна помогать восстановлению ткани после солнечных ожогов, механических и термических повреждений", - сказала Егорова.

Полный состав новых продуктов ученые пока не раскрывают, однако в числе основных компонентов называют прополис, экстракт ромашки аптечной, календулы, пантогематоген.

"С таким составом и направленностью действия в настоящее время продукции нет. Образцы прошли первое тестирование, на подписании находится акт приемки-передачи разработок предприятию. Предприятие одобрило разработку технической документации, чтобы получить возможность сертифицировать и декларировать продукт. По прогнозам заказчиков, продукция может появиться на рынке до конца 2021 года", - подчеркнула Егорова.

Она отметила, что основной сложностью в работе ученых над проектом стало обеспечение полной совместимости компонентов для исключения расслоения состава и структуры. По словам Егоровой, стоимость конечного продукта будет зависеть от закупочной стоимости алтайского сырья.