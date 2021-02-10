Прокуратура в Красноярске установила, что коммунальщики сбрасывали снег в Енисей

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Коммунальное предприятие Красноярска при уборке автомобильного моста сбрасывала снег в Енисей. По данному факту возбуждено административное дело, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры края.

"Установлено, что вопреки требованиям закона, в нарушение условий государственного контракта подрядной организацией муниципальным предприятием "Специализированное автотранспортное предприятие" произведен сброс находившегося на проезжей части снега с моста в реку Енисей, что повлекло загрязнение водного объекта", - говорится в сообщении. Предприятию внесено представление, по факту нарушения требований к охране водных объектов возбуждено административное дело.

Также прокуратура края установила, что мэрия города ненадлежащее организовала уборку улично-дорожной сети города во время снегопадов. В конце января-начале февраля в Красноярске прошли сильные снегопады.