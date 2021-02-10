В Новосибирске объявили конкурс на проект реконструкции старейшего моста через Обь

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" Новосибирска объявило конкурс на разработку проекта реконструкции Октябрьского моста через реку Обь, построенного в 1955 году, следует из информации на сайте госзакупок. Объект впервые капитально отремонтируют к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

"Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта: "Мост Октябрьский р. Обь" город Новосибирск", - говорится в наименовании закупки.

Как следует из закупочной документации, начальная цена контракта составляет 28,4 млн рублей. Подрядчик должен разработать проект и получить заключение экспертизы до июня 2021 года. Мост нуждается в капремонте пролетных строений, опорных частей, проезжей и пешеходной частей, ограждений, освещения, троллейбусной сети.

Октябрьский мост в Новосибирске - старейший из трех существующих автомобильных мостов через Обь, построенный в 1955 году. Как ранее сообщал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, капитальный ремонт моста не делали еще ни разу. При этом 5 лет назад на мосту был текущий ремонт. Для того, чтобы приступить к полноценному ремонту, необходимо заменить гидроизоляцию - железобетонную стяжку, на которую укладывается асфальтобетон.