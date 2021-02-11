Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске планируют запустить к молодежному ЧМ по хоккею

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Запустить станцию метро "Спортивная", строящуюся в рамках подготовки Новосибирска к приему чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд в 2023 году, планируется к началу турнира. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Накануне министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил, что регион не получил федеральных средств на строительство станции метро "Спортивная" и благоустройство территории рядом со строящимся ледовым дворцом спорта. Он отметил, что ситуация не станет критической, если станцию метро не удастся сдать к молодежному чемпионату мира, но "было бы неплохо ввести ее в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата".

"Твердо заявляю: планы не поменялись <…> Запуск станции "Спортивная" безусловно приурочен к началу чемпионата мира. Без станции "Спортивная" обеспечить все пассажиропотоки, на которые мы рассчитываем, просто невозможно", - сказал Локоть.

По его словам, строительство станции метро является одним из главных пунктов плана подготовки к чемпионату. Уже в этом году планируется закончить основные работы по монтажу, строительству станции, а в следующем - осуществить отделочные работы.

Автомост через Обь

Мэр также сообщил, что реконструкцию старейшего в городе автомобильного Октябрьского моста через реку Обь, планируется начать в текущем году. "Сегодня ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста, нам необходимо приступить к его ремонту уже в этом году, иначе мы чисто физически не успеем к [Молодежному] чемпионату мира [по хоккею в 2023 году]", - сказал Локоть.

Он подчеркнул, что во время проведения ремонтных работ, мост не будет перекрываться, поскольку является важным транспортным узлом. Пресс-служба регионального правительства сообщила со ссылкой на первого зампреда Госдумы Александра Жукова, что на реконструкцию дорог и строительство моста через Обь из федерального бюджета направлено 200 млн рублей.

Накануне был объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции Октябрьского моста в рамках подготовки города к МЧМ в 2023 году. Как следует из закупочной документации, начальная цена контракта составляет 28,4 млн рублей. Подрядчик должен разработать проект и получить заключение экспертизы до июня 2021 года. Мост нуждается в капремонте пролетных строений, опорных частей, проезжей и пешеходной частей, ограждений, освещения, троллейбусной сети.

О чемпионате

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории. В январе Локоть объявлял о начале работ по благоустройстве территории.