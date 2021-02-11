В Иркутской области увеличили допустимую заполняемость театров и концертных залов до 50%

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области увеличили допустимую заполняемость концертных залов и театров до 50%, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона. Ранее заполняемость культурных учреждений была ограничена до 25%.

"Советующие изменения в указ внес губернатор региона Игорь Кобзев. Согласно документу, увеличилась заполняемость концертных залов и театров с 25% до 50% от установлена количества зрителей, а в цирках разрешено присутствие не более 25% зрителей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет продлен до 17 марта. Вузы региона перешли на очный формат обучения.

Ранее власти Иркутской области сняли ограничения по времени работы организаций общественного питания, а также ограничение на время работы соляриев и спа-салонов. В регионе действует обязательный масочный режим. С 9 декабря началась вакцинация от нового коронавируса. Сейчас прививают людей из групп риска: учителей, врачей, работников социальной сферы, ЖКХ, спорта.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной на инфекции, на 11 февраля в Иркутской области подтверждено 51 772 случая заражения. За время пандемии выздоровели 46 990 человек, умерли 1 762. Министр здравоохранения региона Яков Сандаков в среду заявил, что ситуация с распространение инфекции в Приангарье стабилизируется. По его словам, показатель ежесуточного прироста с декабря находится на одном уровне, снижаются летальность и количество тяжелых случаев заболевания, медицинские учреждения возвращаются к обычному режиму работы.